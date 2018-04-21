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الوطن

حبس خادمتين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة في مدينة نصر

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد سيف
حبس خادمتين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة في مدينة نصر

صورة أرشفية

قررت نيابة مدينة نصر حبس خادمتين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة مخدومتيها في مدينة نصر.

كان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من "نبيلة محمد حنفي" 65 عاما، ربة منزل، بتضررها من خادمتيها "أمنية"، ووالدتها "أم محمود"، وغير معلوم باقي بياناتهما، لقيام الأولى بتقديم كوب من الشاي لها، وعقب الانتهاء منه استغرقت في النوم وعند استيقاظها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "عقد، 21 خاتما، 6 انسيالات، بروش، 6 حلقان سلسلة" سلسلة فضة بدلاية، وهاتفي محمول، و40 ألف جنيه من داخل مسكنها ولاذت بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ضبطت المتهمتان وبحوزتهما المشغولات الذهبية والفضية، والهاتفين المحمولين و38 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، واعترفتا بارتكاب الواقعة.

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