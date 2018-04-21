السفير الفلسطيني في ماليزيا: "البطش" رجل صالح لطيف ولم يكن له أعداء

وصف السفير الفلسطيني لدى ماليزيا الدكتور أنور الأغا، الدكتور فادي البطش، المواطن الفلسطيني المقتول بطلقات نار في ماليزيا، بأنه رجل لطيف وهادئ.

وأضاف أن الضحية تعيش مع زوجتها وأطفالها الثلاثة في سن الواحدة، والخامسة والسادسة، وفاق لما ذكرته وكالة وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما".

وقال للصحفيين الموجودين في مكان الحادث: "لقد كنت مصدوما عند سماعي بأنه مقتول. لم يكن له أي أعداء بل كان رجلاً صالحاً".. كان رجلا هادئا ولطيفاً حسن التعامل مع الآخرين.. حقا لقد كنت مصدوماً جداً. نترك الأمر للسلطات للتحقيق".

وبحسب مصدر أمني، فإن المرحوم كان مصاباً بأربع إطلاقات نارية في الرأس والجسد قام بها رجلان يستقلان دراجة نارية ذات سرعة فائقة، في الساعة السادسة من صباح اليوم، وهو في طريقه إلى مسجد متقارب من شقته