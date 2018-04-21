146.8 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و12 سفينة بضائع عامة فيما غادرت 4 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2524 طن قمح.

وغادرت 50 سيارة نقل محملة بـ2214 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 146818 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23193 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 1907 طن يوريا و6674 طن فوسفات و1600 طن ملح و2000 طن كاولينا و6150 طن حديد بليت.