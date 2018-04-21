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الوطن

تشييع فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
تشييع فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

صورة أرشيفية

شيع مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم، جثمان شاب استشهد برصاص إسرائيلي أمس، قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين جنوبي القطاع وإسرائيل.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب سعد أبو طه (29 عاما)، في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وأمس، شُيع 3 فلسطينيين، وهم محمد إبراهيم أيوب 18 عاما، وأحمد رشاد العثامنة 24 عاما، وأحمد نبيل أبو عقل 25 عاما في بلدة جباليا وبيت حانون شمالي القطاع، استشهدوا برصاص الجيش على الحدود الشرقية للقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 729، في أثناء مشاركتهم في "مسيرة العودة" على حدود غزة مع إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وتجمهر، أمس، آلاف الفلسطينيين عند 5 نقاط قرب الحدود مع إسرائيل، للمشاركة في مسيرة أطلقوا عليها اسم "جمعة الشهداء والأسرى"، أشعلوا خلالها عددا من الإطارات المطاطية، ورشق بعضهم قوات الجيش بالحجارة

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