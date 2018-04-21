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الوطن

بعد اتهام الموساد باغتياله.. من هو الباحث الفلسطيني فادي البطش؟

منذ 16 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
بعد اتهام الموساد باغتياله.. من هو الباحث الفلسطيني فادي البطش؟

الباحث الفلسطيني فادي البطش

في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت الشرطة الماليزية، مقتل الباحث الفلسطيني فادي البطش، في العاصمة كوالمبور، بعد تعرضه لإطلاق نار.

وأوضحت الشرطة الماليزية، بحسب موقع "القدس" الفلسطيني، أن شخصين كانا يركبان دراجة نارية، أطلقا أكثر من 10 رصاصات على البطش، بالقرب من بيته أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر، في منطقة سترة بالعاصمة كوالمبور، حيث قُتل على الفور، مضيفة أنها باشرت التحقيق في الحادث.

ومن ناحيته، اتهم القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، بالوقوف خلف حادثة الاغتيال للدكتور فادى محمد البطش الباحث فى علوم الطاقة، مضيفا: "نحن كعائلة نتهم جهاز الموساد بالوقوف خلف حادثة الاغتيال للدكتور فادى محمد البطش الباحث في علوم الطاقة".

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الباحث الفلسطيني القتيل، وفقا لمواقع فلسطينية:

- يبلغ من العمر 35 عاما.

- باحث ومخترع فلسطيني.

- ينتمي لمخيم جباليا، في قطاع غزة، ويقيم في ماليزيا.

- حاصل على جائزة أفضل باحث عربي من منحة الخزانة الماليزية، والتي تعد الأرفع من ناحية الجودة، عام 2016، كأول عربي يحصل عليها، في الحفل السنوي العاشر للمنحة في كوالمبور، بحضور رئيس الوزراء الماليزي، محمد نجيب عبدالرزاق.

- نال درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، وتخصص بإلكترونيات القوى، من جامعة مالايا الماليزية.

- يعمل محاضرا في جامعة ماليزية خاصة.

- حصل على العديد من الجوائز العلمية، منها جائزة أفضل بحث في مؤتمر (Saudi Arabia Smart Grid conference SASG - 2014) والذي عقد في السعودية.

-  له العديد من الأبحاث العلمية التي تصل إلى 18 بحثا.

- شارك في العديد من المؤتمرات العالمية.

- يعد من أشد الناشطين في دعم القضية الفلسطينية.

-  عضو في العديد من المؤسسات والاتحادات الخيرية والأهلية التي تقدم الدعم لفلسطين والقدس.

-  أعد الفلسطيني خلال دراسته الدكتوراه في منحة "الخزانة" بحثا حول رفع كفاءة شبكات نقل الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا إلكترونيات القوى، ونجح فعليا في ابتكار جهاز يعتمد تصميمه على تكنولوجيا إلكترونيات القوى، ومن ثم توصيله بشبكة نقل الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة بنسبة تصل لـ18%، وهو ما يحقق البحث في حال تطبيق فكرته عدة فوائد أهمها تقليل الفقد في الطاقة الذي ينتج عن عملية نقل الطاقة الكهربائية من محطات توليد الطاقة الكهربائية عبر خطوط النقل إلى المستهلكين، وتحسين كفاءة شبكة نقل الكهرباء.

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