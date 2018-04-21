وزير التعليم العالي: تشكيل لجنة لبحث تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى تشكيل لجنة لبحث تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن المجلس، يبحث هذه المقترحات لأخذ القرار النهائي فيه.

وأضاف الوزير، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، أن المقترحات ليست نهائية وسيجرى النظر فيها، موضحًا أن المقترحات ينال جزء منها موافقة من المجلس الأعلى للجامعات، والآخر منها لا ينال موافقة المجلس، للوصول لصياغة نهائية للموافقة عليها، وعرضها على وزير المالية ثم مجلس الوزراء.

وأكد الوزير أنه من الممكن دعوة وزير المالية، والتطرق للمقترحات والوصول لقرارات نهائية واعتمادها بخصوص أحوال أعضاء هيئة تدريس الجامعات، والعالمين.