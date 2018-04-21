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الوطن

"الثقافي الروسي" يعلن عن خصومات تصل لـ60%.. تعرف على الأسعار

منذ 28 دقيقة
كتب: سمر إيهاب
"الثقافي الروسي" يعلن عن خصومات تصل لـ60%.. تعرف على الأسعار

المركز الثقافي الروسي

أعلن المركز الروسي الثقافي، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن خصومات على بعض الدورات، بنسبة 60%، بمناسبة عيد ميلاد قسم الكومبيوتر بالمركز، ويمكن الاستفادة بالخصم عند الحجز حتى يوم الخميس 26 أبريل الجاري.

ورصدت "الوطن" أسعار الدورات التي تشمل الخصم:

1) دبلومة تصميم الجرافيكس: 3080 جنيه.

2) دبلومة الموشن جرافيكس: 3720 جنيه.

3) دبلومة تصميم صفحات المواقع: 3800 جنيه.

4)دبلومة تطوير صفحات المواقع:  4080 جنيه.

5) دبلومة الرسوم المتحركة: 4520 جنيه.

6) دبلومة المونتير المحترف: 4080 جنيه.

7) دبلومة الفوتوشوب: 1880 جنيه.

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