"الثقافي الروسي" يعلن عن خصومات تصل لـ60%.. تعرف على الأسعار

أعلن المركز الروسي الثقافي، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن خصومات على بعض الدورات، بنسبة 60%، بمناسبة عيد ميلاد قسم الكومبيوتر بالمركز، ويمكن الاستفادة بالخصم عند الحجز حتى يوم الخميس 26 أبريل الجاري.

ورصدت "الوطن" أسعار الدورات التي تشمل الخصم:

1) دبلومة تصميم الجرافيكس: 3080 جنيه.

2) دبلومة الموشن جرافيكس: 3720 جنيه.

3) دبلومة تصميم صفحات المواقع: 3800 جنيه.

4)دبلومة تطوير صفحات المواقع: 4080 جنيه.

5) دبلومة الرسوم المتحركة: 4520 جنيه.

6) دبلومة المونتير المحترف: 4080 جنيه.

7) دبلومة الفوتوشوب: 1880 جنيه.