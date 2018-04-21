"الثقافي الروسي" يعلن عن خصومات تصل لـ60%.. تعرف على الأسعار

المركز الثقافي الروسي
أعلن المركز الروسي الثقافي، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن خصومات على بعض الدورات، بنسبة 60%، بمناسبة عيد ميلاد قسم الكومبيوتر بالمركز، ويمكن الاستفادة بالخصم عند الحجز حتى يوم الخميس 26 أبريل الجاري.
ورصدت "الوطن" أسعار الدورات التي تشمل الخصم:
1) دبلومة تصميم الجرافيكس: 3080 جنيه.
2) دبلومة الموشن جرافيكس: 3720 جنيه.
3) دبلومة تصميم صفحات المواقع: 3800 جنيه.
4)دبلومة تطوير صفحات المواقع: 4080 جنيه.
5) دبلومة الرسوم المتحركة: 4520 جنيه.
6) دبلومة المونتير المحترف: 4080 جنيه.
7) دبلومة الفوتوشوب: 1880 جنيه.