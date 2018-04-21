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الوطن

"الأعلى للجامعات": إنشاء 11 كلية جديدة.. وبدء الدراسة في "حقوق دمياط"

منذ 14 دقيقة
كتب: أميرة فكري
"الأعلى للجامعات": إنشاء 11 كلية جديدة.. وبدء الدراسة في "حقوق دمياط"

المجلس الأعلي للجامعات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية، ومن بينها الإعلام، وطب الأسنان بجامعة المنوفية، وطب الأسنان بجامعة أسوان، واللغات والترجمة، والسياحة والفنادق، والهندسة والطاقة، وعلوم البحار والمصايد بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، والتربية الرياضية بنات بجامعة بنها، والحقوق بجامعة دمياط.

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، أن الكليات التي جرى الموافقة على إنشائها كان من بينها العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الزقازيق، والمعهد القومي لدراسات المشروعات الصغيرة بجامعة بنى سويف، مشيرًا إلى أن صدور قرارات إنشاء هذه الجامعات لا تعنى بدء الدراسة بها خلال تنسيق العام الحالي.

وقال عبد الغفار، إنه يلزم لبدء الدراسة بكلية ما أن تحصل على موافقة لجنة القطاع المختصة بعد استيفاء الشروط الخاصة بعملية بدء الدراسة بها، معلنًا أن كلية الحقوق بدمياط حصلت بالفعل على قرار بدء الدراسة بها من لجنة القطاع المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

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