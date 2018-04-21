غدا.. عرض ومناقشة "ذاكرة عباد الشمس" ضمن مهرجان الإسكندرية للأفلام

يشارك الفيلم الروائي القصير "ذاكرة عبّاد الشمس" للمخرجة مي زايد، في الدورة الرابعة من مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، ويعرض في تمام الساعة السادسة من مساء الغد على مسرح بيرم التونسي، ويتبع العرض نقاش مع المخرجة مي زايد.

والفيلم من تمثيل أحمد خليل، وجنا عبدالعزيز، وتصوير محمد الحديدي، وتصميم شريط الصوت سمير نبيل، وهندسة ديكور أحمد أبو النصر، وإدارة إنتاج ومساعدة إخراج نسرين طلعت، ومونتاج وانتاج ميّ زايد، وإنتاج أفلام روفيز.

شارك الفيلم بمهرجان برلين السينمائي الدولي، قسم المنتدى الموسع، في عرضه العالمي الأولي، وحصل على جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في مجال صناعة الأفلام، كما حصل على جائزة بمهرجان لقاء الصورة.