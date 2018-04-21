تأجيل محاكمة سعاد الخولي بتهمة تلقي رشوة لـ24 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامة جامع، قبل قليل، جلسة محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، في القضية التي تواجه فيها اتهاما بتلقي رشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفتها، لجلسة 24 يونيو، للاطلاع.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة طلبت وأخذت 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيهًا من مالكي مشروع "واحة خطاب" للمأكولات البدوية، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وإصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع دون توقيع غرامات عليه، بموجب محرر زوره المتهم "أكرم الدقاق" مدير إدارة شؤون البيئة بالإسكندرية، بتحريض من "الخولي"، حيث أثبت فيه عدم وجود أي مخالفات بيئية بالمشروع.

وأوضحت التحقيقات، أنّ "الخولي" طالبت مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، وأخذت 500 ألف جنيه، ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لـ4 طوابق في العقار ملكه، "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل في الإسكندرية.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن سعاد الخولي طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها لدى مسؤولي الحي، لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدي لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة "لاند مارك" للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبدالرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من الإسكندرية، بمنطقة الحديقة الدولية "دوان تاون"، وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.