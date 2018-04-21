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الوطن

لجنة القطاع الطبي بـ"الأعلى للجامعات" تناقش قانون البحوث الطبية

منذ 9 دقيقة
كتب: أميرة فكري
لجنة القطاع الطبي بـ"الأعلى للجامعات" تناقش قانون البحوث الطبية

وزير التعليم العالي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، ستحضر اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة قانون البحوث الطبية المقدم من وزارة الصحة.

وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أن القطاع الطبي سيقدم رؤية كليات الطب غدا بصورة رسمية للجنة وتقديم جميع المقترحات التي تراها اللجنة.

يذكر أن لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، اعترضت على بعض مواد قانون البحوث الطبية وطالبت بعدم الموافقة عليه إلا بعد تعديل عدد من المواد.

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