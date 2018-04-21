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الوطن

رئيس الوزراء: لاحظت تعديات على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

منذ 3 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
رئيس الوزراء: لاحظت تعديات على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

رئيس الوزراء خلال زيارته للإسماعيلية

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ملاحظته وجود عدد من التعديات على الأراضي الزراعية بمدخل الإسماعيلية مطالبًا محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر باستمرار تنفيذ الإزالات ورفع التعديات سريعًا.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن ملف التعديات على أراضي الدولة يعتبر حتى الآن من أهم الملفات بالحكومة، والتي وقطعت شوطًا طويلا به، ويجب استمراره حتى لا تعود التعديات مرة أخرى.

جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الوزراء بالجهاز التنفيذي للإسماعيلية برئاسة المحافظ اللواء يس طاهر بفندق توليب، بحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية، والدكتور أحمد عمادالدين وزير الصحة، على هامش زيارة رئيس الوزراء للإسماعيلية، لتفقد عدد من المشروعات التي ما زالت تحت التنفيذ.

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