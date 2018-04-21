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الوطن

أبو شقة: قرار تشكيل الوفد لحكومة الظل يخدم الحياة السياسية

منذ 27 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
أبو شقة: قرار تشكيل الوفد لحكومة الظل يخدم الحياة السياسية

بهاء أبو شقة

قال الدكتور بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن أساس وجود الديمقراطية في أي دولة؛ هو وجود الأحزاب.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحزب السياسي، لابد وأن تتوافر فيه 3 شروط؛ حتي يكون مؤثرًا وله كيان ديمقراطي.

وأشار إلى أن الشروط تتمثل في أن يكون جاهزا لـ"خوض الانتخابات في أي وقت"، و"مناقشة أي حدث يطرأ على الساحة السياسية في مصر"، و"لأن يتولى الحكومة في أي وقت".

وأوضح أنه بناء على تلك الشروط؛ اتخذ قرار "تشكيل حكومة ظل خلال أيام"، تكون لديها الجاهزية والقدرة على أن تتولى مهام الحكومة؛ إذا ما طُلب تشكيل واحدة جديدة، أو إذا تم تعديل وزاري، لافتا أن حزب الوفد له من الخبرات ما يجعله مؤثرا في الحياة السياسية بمصر.

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