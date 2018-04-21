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الوطن

برلماني: مصر بها أكثر من 2 مليون حساب وهمي على "فيس بوك"

منذ 9 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
برلماني: مصر بها أكثر من 2 مليون حساب وهمي على "فيس بوك"

أحمد بدوي

قال أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب، إنه لم يصرح بأنه سيغلق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في مصر، موضحا أنه قال إنه سيتولى وضع ضوابط لحماية بيانات المواطنين.

وأضاف "بدوي"، خلال استضافته في برنامج "العيلة" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن المجلس انتهى من مناقشة 45 مادة في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأكد أن مصر أصبحت تعاني من صفحات تهدد على الإرهاب والعنف، وتهديد الأمن القومي، مشيرًا إلى أن عام 2016 عدد البلاغات التي تُقدم بسبب الجريمة الإلكترونية لم يكن يتعدى الـ20 بلاغا، وفي 2017 إلى 80 بلاغا، وفي العام الحالي أصبح لدى اللجنة 120 بلاغ يومي.

وأوضح أن أكثر البلاغات التي تُقدم بسبب السب والقذف من حسابات وهمية، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 2 مليون حساب وهمية على "فيس بوك" في مصر.

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