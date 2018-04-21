وزيرة الهجرة وفردوس عبد الحميد تحضران فعاليات ختام مسابقة إبداع

وصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفنانة فردوس عبد الحميد، إلى مقر قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، منذ قليل؛ للمشاركة في الحفل الختامي لمسابقة إبداع، بنسختها السادسة.

يذكر أن حفل ختام مسابقة "إبداع" يقام مساء اليوم، بحضور مجموعة من الشخصيات العامة والمسئولين وعدد من كبار الفنانين والأدباء أعضاء لجنة التحكيم.

ويتضمن الحفل معرضا للفنون التشكيلية والابتكارات العلمية الفائزة بالمسابقة، وفقرات فنية منوعة، إضافة إلى توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى مختلف مجالات المسابقة.