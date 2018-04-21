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الوطن

وزيرة الهجرة وفردوس عبد الحميد تحضران فعاليات ختام مسابقة إبداع

منذ 25 دقيقة
كتب: ماهر هنداوى
وزيرة الهجرة وفردوس عبد الحميد تحضران فعاليات ختام مسابقة إبداع

وزيرة الهجرة

وصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفنانة فردوس عبد الحميد، إلى مقر قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، منذ قليل؛ للمشاركة في الحفل الختامي لمسابقة إبداع، بنسختها السادسة.

يذكر أن حفل ختام مسابقة "إبداع" يقام مساء اليوم، بحضور مجموعة من الشخصيات العامة والمسئولين وعدد من كبار الفنانين والأدباء أعضاء لجنة التحكيم.

ويتضمن الحفل معرضا للفنون التشكيلية والابتكارات العلمية الفائزة بالمسابقة، وفقرات فنية منوعة، إضافة إلى توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى مختلف مجالات المسابقة.

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