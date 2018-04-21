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الوطن

برلماني: وزير الإنتاج الحربي أكد لي إنشاء 68 مصنعا لتدوير المخلفات

منذ 27 دقيقة
كتب: سمر نبيه
برلماني: وزير الإنتاج الحربي أكد لي إنشاء 68 مصنعا لتدوير المخلفات

سلامة الجوهري

شارك اللواء سلامة الجوهري نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، في حفل توقيع عقود شراكة بين وزارة البيئة وعدد من الشركات العالمية بشأن دعم بعض المحافظات بالمعدات اللازمة للتخلص من القمامة. 

وأكد االجوهري على أهمية هذه الفاعلية، مشيرا إلى استعراض الوزارة لما تم تنفيذه ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة الماضية. 

ولفت نائب المصريين الأحرار، إلى أن وزير الإنتاج الحربي أكد أن الوزارة أنشأت 68 مصنعا تدوير ومخلفات في مختلف المحافظات، كما أنها توفر المعدات اللازمة لوزارة البيئة، ورفع كفاءة المصانع القائمة، وأن الحكومة حريصة مع كل الجهات للتخلص من هذه المشكلة.

كما لفت سلامة الجوهري، إلى أن كلمات الممثلين الأجانب تؤكد دعم بلادهم لوزارة البيئة في عملية إدارة المخلفات ماليا وفنيا، مؤكدا على أن سويسرا سيكون لها دور في الخطة المستقبلية لمعالجة التخلص من المخلفات الإلكترونية و الطبية. 

وعلى هامش الاحتفالية، التقى اللواء سلامة الجوهري وزير البيئة، وعدد من المسئولين بالوزارة لطرح مشكلة مقلب قمامة زفتى، مشيرا أنه خصص 3  ونصف مليون جنيه، لتفريغ المقلب في فبراير 2017، بناء على طلب رئيس مجلس مدينة زفتى، ووصل المبلغ في يونيو من نفس العام، وحتى الآن لم يتم تفريغ المقلب رغم مرور 10 شهور على تخصيص المبلغ!!، وأن نائب المصريين الأحرار تقدم بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بأن ما يحدث في مقلب زفتى يعد إهدارا للمال العام، وأن المبلغ المخصص قد ينضب قبيل الانتهاء من تفريغ المقلب. 

وأكد نائب المصريين الأحرار، أن وزير البيئة أمر بتشكيل لجنة تابعة للوزارة لمعاينة مقلب القمامة على أرض الواقع لدراسة المكان ورفع تقرير للوضع الحالي.

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