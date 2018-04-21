ضبط عاطل بربع كيلو "حشيش" بالعلمين

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العلمين، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة بلغت ربع كيلوجرام من "مخدر الحشيش" بمدينة العلمين شرق مطروح.

تلقى، اليوم، اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة تفيد بضبط المدعو "أحمد. ا. م"، 30 سنة، عاطل، ومقيم بالعلمين بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جرى ضبطه وبحوزته 3 قطع كبيرة لـ"مخدر الحشيش" وزنت حوالى 250 جرام تقريبا، وهاتف محمول بقصد الإتجار.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.