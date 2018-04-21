حكاية طالب هندسة سقط تحت قطار: "عايز أطراف صناعية عشان أكمل دراستي"

رغم ما تعرض له ويعانيه من أوجاع وآلام قاسية، أقعدته على سرير المرض داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى دمنهور التعليمي، نتيجة بتر ساقيه إثر سقوطه أسفل قطار فى أثناء توجهه إلى كليته فى الإسكندرية، إلا أن البسمة لا تفارق وجهه، ومشاعر الرضا بما قسمه الله له، تسيطر عليه بشكل واضح.

الشاب محمد محمد سعد مهدى، 20 عاما، طالب بقسم الهندسة البحرية بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أصيب ببتر فى ساقيه إثر سقوطه من القطار المتجه إلى الإسكندرية، بمحطة السكة الحديد فى دمنهور، أثناء توجهه إلى كليته، بسبب التدافع والتزاحم لاستقلال القطار، وتم نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمى، وأجريت له عمليتان جراحيتان، ويرقد حالياً فى غرفة العناية المركزة، ويحتاج لتركيب أطراف صناعية وعلاج بالخارج وتحديدا فى ألمانيا.

"الحمد لله على كل حال، أنا راضى بما قسمه الله لى، تحت أى ظرف وفى أى حال، لأنى مؤمن أن هذا قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وعلىّ أن أتقبله وأتعايش معه"، هكذا يردد دائما الشاب محمد طالب الهندسة البحرية بجامعة الإسكندرية، متابعا: "لم ولن أفقد الأمل فى الله سبحانه وتعالى، وفى بلدى مصر، وفى أهل الخير، أنا واثق أن بلدى مش هتسيبنى، كل اللى أنا محتاجه تركيب أطراف صناعية حتى أتمكن من استكمال دراستى فى كلية الهندسة، وأملى فى ربنا كبير".

الحاج محمد مهدى، والد الطالب محمد، والذي يعمل "استورجى موبيليا"، تحدث والدموع تملأ عينيه، مؤكدًا أن ابنه يحب الحياة، ومن المتفوقين فى دراسته، ويعشق كرة القدم، وكان لاعب كرة سابق بنادى اتحاد الشرطة ونادى ألعاب دمنهور، وكان يتمنى أن يكون لاعب كرة قدم شهير، والآن يحلم أن يواصل دراسته بكلية الهندسة ويصبح مهندساً، بعد أن التحق بها لحصوله على 98% فى الثانوية العامة.

وتابع والد الطالب محمد: "لحد دلوقتى مفيش حد ساعدنا فى تكاليف علاج محمد، كل الأدوية باشتريها على حسابى، وكل طلبى علاج ابنى على نفقة الدولة، وسفره إلى المانيا لتركيب أطراف صناعية، حتى يتمكن من استكمال دراسته بكليته، وممارسة حياته مثل زملائه".

ياسر حسان جعفر، أحد أهالى دمنهور، طالب بسرعة نقل محمد إلي مستشفي كبير متخصص داخل مصر، لرعايته وحتي تتم إجراءات سفره للخارج، متابعا: "عاوزين تحرك علي أرض الواقع يكون إيجابي، ونبدأ نساعد بجد واللي ربنا يقدره علي أي حاجة يتفضل يعملها الولد ده ابننا كلنا ولازم نكون جنب بعض ويارب يصبرك يا محمد علي الابتلاء".

أما المحامى عصام مهنا، أعلن عن تقدمه ببلاغ ضد وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر، حمل رقم 36 أحوال قسم شرطة دمنهور، متهما إياهما بالإهمال والتسبب فى بتر ساقى طالب الهندسة محمد مهدى، مشيرا فى بلاغه إلى أن الحادث وقع عند مزلقان المساحة بمدينة دمنهور، وهناك منعطف وميل واضح في منطقة مزلقان المساحة، التي شهدت حوادث متكررة لسقوط الركاب، كان آخرها سقوط محمد محمد سعد مهدي، الطالب بكلية الهندسة، وبتر ساقيه في الحال.

وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بتشكيل لجنة متخصصة تضم أطباء استشاريين في تخصصات الجراحة والأعصاب والنفسية والأوعية الدموية، لمتابعة الحالة الصحية لطالب الهندسة محمد محمد مهدى، الذي أصيب في حادث قطار أمام بوابة سيدي عدس بدمنهور، وأسفر الحادث عن بتر ساقيه.

وشددت المحافظ، على تقديم أفضل الوسائل العلاجية اللازمة له، وتحمل المحافظة كل المصروفات العلاجية، وبحث أفضل التقنيات في مجال الأطراف الصناعية لجلبها من الخارج، ومتابعة تركيبها للطالب المصاب، مع سداد قيمة فواتير العلاج التي جرى صرفها وتحويل مبلغ مالي من حساب صندوق دعم الدواء بالمحافظة يسلم للمسؤول المالي والإداري بالمعهد القومي الطبي بدمنهور، للصرف على مستلزمات العلاج على أن يتم تجديده تباعًا.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، اليوم، لطالب الهندسة المصاب داخل المعهد الطبي بدمنهور، حيث اطمأنت على استقرار حالته الصحية والتقت بأسرته، وأكدت التزام المحافظة الكامل بالوقوف بجانب نجلهم حتى خروجه من المستشفى، مشيرة إلى أن موقفها هذا ينطلق من كونها مثل "أم" الطالب وزميل نقابة قبل كونها محافظًا للبحيرة ومسئولة عن جميع المواطنين.