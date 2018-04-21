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الوطن

ضبط 459 مخالفة مرورية في حملة بمطروح

منذ 8 دقيقة
كتب: محمد بخات
ضبط 459 مخالفة مرورية في حملة بمطروح

حملة مرورية - صورة ارشيفية

نظمت إدارة مرور مطروح، اليوم، حملة مرورية مكبرة بمركز ومدينة مرسى مطروح، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 459 مخالفة مرورية متنوعة، جرى التصالح في 50 مخالفة فورية بمبلغ 6350 جنيهًا.

يأتي ذلك، اليوم، تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وبإشراف العميد أحمد السنطاوي مدير إدارة مرور مطروح.

وأكد مدير أمن مطروح أن الحملات المرورية يجرى تنظيمها بشكل مستمر يوميًا في جميع الطرق داخل مدينة مرسى مطروح والمدن والمراكز الأخرى بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى الطرق السريعة والدولية التي تربط مدينة مرسى مطروح بمدن سيوة والسلوم والعلمين وحتى الحمام لضبط جميع المخالفات وإجراء تحاليل للسائقين وضبط المخالفين للقانون.

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