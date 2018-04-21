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الوطن

جامعة المنيا تحصد منصبين ببرلمان طلاب الجامعات المصرية

منذ 45 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
جامعة المنيا تحصد منصبين ببرلمان طلاب الجامعات المصرية

جامعة المنيا تحصد منصبان ببرلمان طلاب الجامعات المصرية

قال الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة حصدت منصب وكيل عام برلمان الجامعات المصرية للفتيات والذي مثلته الطالبة شيماء علاء الدين، من ضمن أربعة مناصب في هيئة مكتب البرلمان على مستوى الجامعات المصرية، وعلى منصب رئاسة لجنة الصحة والبيئة، والتي مثلها الطالب نادي ممدوح السيد من ضمن 7 لجان نوعية.

جاء ذلك بملتقى برلمان طلاب الجامعات المصرية، الذي أقيم بجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، ويشارك فيه 8 جامعات هي المنيا، وقناة السويس، وسوهاج، والأزهر، والسادات، بالإضافة إلى جامعة المنصورة، حيث يمثل الملتقى نموذج محاكاة لمجلس النواب المصري، بجميع لجانه (الشباب والرياضية – السياسية – الاقتصادية - الصحة والبيئة - التعليم والبحث العلمي - الفتاة الجامعية - الثقافة والإعلام).

وأشار الدكتور جمال أبو المجد، إلى أن الجامعة تهدف من مشاركة طلابها بالملتقى للتدريب على الممارسات السياسية لنواب البرلمان، لصناعة قائد في المستقبل يستطيع ممارسة حقوقه السياسية، ويمثل الشعب في البرلمان المصري.

أشرف على وفد الجامعة الدكتور هاني العربي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعماد زكي، مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ورندا علي، أخصائية النشاط، ورافق الوفد صموئيل نصيف، مدير مكتب رعاية الطلاب بكلية الطب، وأماني رمضان، الأخصائية بكلية التربية الفنية.

ومن المقرر عقد جلسات عامة لمناقشة التقارير على مدار اليومين المقبلين، والجلسة الختامية سيتم فيها عرض التوصيات وتوزيع الهدايا.

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