"العبادي": الهجمة الإرهابية الداعشية فشلت نتيجة توحد العراقيين

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم، إن الهجمة الإرهابية الداعشية فشلت نتيجة توحد العراقيين.

ونقلت قناة السومارية نيوز، عن العبادي قوله في كلمة خلال التجمع الجماهيري الكبير للشباب، إن "هناك دورا وطنيا قامت به الأمهات والزوجات والأخوات ببث الحماس في نفوس أبنائهن وإخوانهن من أجل العراق".

وخاطب العبادي الشباب العراقي، قائلا: "كان لكم دورا كبيرا في النصر الذي تحقق وإنقاذ العراق من الهجمة البربرية الداعشية"، داعيا الشباب إلي عدم التعامل مع جهات تتعامل وتتواصل مع الخارج على حساب العراق، مشددا على ضرورة أن يلعب الشباب دورا أساسيا في بناء العراق والمجتمع بنفس الشجاعة، مؤكدا على أهمية العمل التطوعي.