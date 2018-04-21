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الوطن

موسكو: لم نتلقَ أي إخطار بشأن دعوى الحزب الديمقراطي الأمريكي

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
موسكو: لم نتلقَ أي إخطار بشأن دعوى الحزب الديمقراطي الأمريكي

ترامب

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن الوزارة لم تستلم أي إخطار بشأن الدعوى التي رفعتها اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي ضد روسيا، بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن زاخاروفا، قولها إنهم "علموا من تقارير إعلامية أن اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي رفعت دعوى قضائية ضد الاتحاد الروسي، ومواطنين روس فى محكمة اتحادية في نيويورك"، مُتهمة موسكو بالتدخل في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وأضافت زاخاروفا: "الخارجية الروسية لم تتلقَ أي إخطارات رسمية من أي جهة حتى الآن، وبذلك، فإنه من السابق لأوانه الحديث عن الخطوات التى سنتخذها في هذا الشأن".

وتابعت المسؤولة الروسية: "يبدو أن الديمقراطيين يحاولون بطريقة ما تبرير هزيمتهم، إذا كانت المعلومات صحيحة".

يُذكر أن الحزب الديمقراطي رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الروسية، أمس الجمعة، متهما إياها بتدبير مؤامرة على نطاق واسع للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

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