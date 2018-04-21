تسجيل الدخول

الوطن

"أمن دمياط": مصرع هارب من تنفيذ أحكام بعد قفزه في النيل هربا من الشرطة

منذ 40 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
"أمن دمياط": مصرع هارب من تنفيذ أحكام بعد قفزه في النيل هربا من الشرطة

مدير أمن دمياط _ ارشيفية

أعلنت مديرية أمن دمياط، بإشراف اللواء مجدي أبو العز، في بيان أمني، مصرع هارب من تنفيذ أحكام بعد قفزه في النيل.

وتعود تفاصيل الحادث حين تنفيذ ضباط مباحث مركز كفر سعد، حملة لاستهداف المحكوم عليه "إبراهيم. م. أ"، مقيم بكفر المنازلة دائرة مركز كفر سعد، بناء على إذن من النيابة العامة، حيث أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في ٣ أحكام حبس، بإجمالي ٣ سنوات والسابق اتهامه في ١٩ قضية متنوعة منها إتجار مخدرات، وسلاح ناري، وسرقة بالإكراه.

وحين محاولته الهروب من القوات بالقفز في نهر النيل حتى لا يتمكنا من ضبطه لقى حتفه.

وانتقل إلى مكان الواقعة قيادات المديرية، وجرى إخطار النيابة العامة لعمل المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار متعلقة

بالصور| "أمن دمياط" يرفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات الرئاسة

بالصور| "أمن دمياط" يرفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات الرئاسة
بالصور| مدير أمن دمياط يتفقد التمركزات الأمنية والاكمنة الحدودية

بالصور| مدير أمن دمياط يتفقد التمركزات الأمنية والاكمنة الحدودية
مدير أمن دمياط: القبض على متهم أطلق النار عند استيقافه

مدير أمن دمياط: القبض على متهم أطلق النار عند استيقافه
أمن دمياط يحبط تهريب 70 ألف قرص ترامادول وكبتاجون للسعودية

أمن دمياط يحبط تهريب 70 ألف قرص ترامادول وكبتاجون للسعودية
مدير أمن دمياط يعفي 30 مواطنا من رسوم استخراج الرخص بمناسبة عيد الشرطة

مدير أمن دمياط يعفي 30 مواطنا من رسوم استخراج الرخص بمناسبة عيد الشرطة
مدير أمن دمياط يكرم عددا من رجال الشرطة

مدير أمن دمياط يكرم عددا من رجال الشرطة
"أمن دمياط" يدعم المحافظة بـ 25 طن أرز وسكر و200 كرتونة زيت

"أمن دمياط" يدعم المحافظة بـ 25 طن أرز وسكر و200 كرتونة زيت

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

المسلماني: سفراء السودان لم يتقاضوا رواتبهم ويرغبون في العودة لبلادهم

المسلماني: سفراء السودان لم يتقاضوا رواتبهم ويرغبون في العودة لبلادهم

عمرو أديب عن افتتاح السيسي طريق القاهرة– العين السخنة: "أنا انبسطت"

عمرو أديب عن افتتاح السيسي طريق القاهرة– العين السخنة: "أنا انبسطت"

تكليف "زيادة" مديرا تنفيذيا لمشروع استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا

تكليف "زيادة" مديرا تنفيذيا لمشروع استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا

بالصور| دورة تدريبية لفرق الجودة على مستوى مستشفيات كفر الشيخ

بالصور| دورة تدريبية لفرق الجودة على مستوى مستشفيات كفر الشيخ

فيديو| المسلماني: روسيا ستنشئ "محطة قمرية" تتفوق على إنجازات "أبولو"

فيديو| المسلماني: روسيا ستنشئ "محطة قمرية" تتفوق على إنجازات "أبولو"

اختيارات الوطن

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد "شو حلو" بلغة الإشارة

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

الأكثر قراءة

عاجل