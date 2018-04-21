"أمن دمياط": مصرع هارب من تنفيذ أحكام بعد قفزه في النيل هربا من الشرطة

أعلنت مديرية أمن دمياط، بإشراف اللواء مجدي أبو العز، في بيان أمني، مصرع هارب من تنفيذ أحكام بعد قفزه في النيل.

وتعود تفاصيل الحادث حين تنفيذ ضباط مباحث مركز كفر سعد، حملة لاستهداف المحكوم عليه "إبراهيم. م. أ"، مقيم بكفر المنازلة دائرة مركز كفر سعد، بناء على إذن من النيابة العامة، حيث أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في ٣ أحكام حبس، بإجمالي ٣ سنوات والسابق اتهامه في ١٩ قضية متنوعة منها إتجار مخدرات، وسلاح ناري، وسرقة بالإكراه.

وحين محاولته الهروب من القوات بالقفز في نهر النيل حتى لا يتمكنا من ضبطه لقى حتفه.

وانتقل إلى مكان الواقعة قيادات المديرية، وجرى إخطار النيابة العامة لعمل المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية.