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الوطن

صلاح حسن: الإسكان الاجتماعي لم يكن موجودا قبل 2014

منذ 24 دقيقة
كتب: شريف سليمان
صلاح حسن: الإسكان الاجتماعي لم يكن موجودا قبل 2014

صلاح حسن

قال صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إن الحكومة كانت تنشئ حوالي 32 ألف وحدة سكنية سنويًا، حتى تسعينات القرن الماضي، لافتًا إلى أن معدل الإنشاء ارتفع لنحو 40 ألفًا في 2005.

وأشار، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أنه لم يكن هناك ما يعرف بالإسكان الاجتماعي قبل العام 2014، حيث بداته من بعد هذا التاريخ، موضحًا أنه تم الاهتمام بشكل الشقق والعقارات. 

وأكد: "كل أنواع التشطيبات بقت موجودة في الشقة، من سيراميك ونجارة وسباكة، وتنسيق الموقع الداخلي للعمارات اتغير".

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