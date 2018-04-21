شقيق ضحية بولاق: "عُمر البشاعة دي ما كانت في مصر.. لازم حق أخويا ييجي"

قال "محمد" شقيق "زين" الشاب الذي تم قتله في منطقة بولاق الدكرور، والتمثيل بجثته، من قِبَل 10 أشخاص: "إن كل ما يُقال حول أن السبب في قتل شقيقه هو تعرضه لسيدة من أهل الجناة بسلاح خرطوش؛ ليس له أي أساس من الصحة، وانهم يدعون ذلك؛ لتبرير موقفهم فقط".

وروى شقيق الشاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" سبب مقتل شقيقه، قائلًا: إن هؤلاء الشباب كانوا يتعرضوا لشاب يتيم منذ 4 سنوات، وقطعوا يده، فشقيقه "زين" تدخل، ليحمي الولد من بطشهم، وذهب به إلى المستشفى، فكانوا يهددونه بأنه إن لم يسلمهم الولد، سيكون طرف في المشكلة، وهذا كان السبب في قتله بعد ذلك.

وتابع: "أخويا قبل ما يتقتل كان بيجهز لسبوع ابنه، وكان بيشتري دبيحة عشانه، راح السوق الساعة 3 الفجر عشان يجيبها، لقيت ناس بتتصل بيا الساعة 5، تقول لي أخوك بيتضرب ومتجرد من ملابسه، وبيتضرب علينا نار".

وأوضح أنه ذهب مسرعا لقسم الشرطة للإبلاغ فورا؛ وقاموا بالنزول معه، وعندما ذهب للسوق؛ وجد شقيقه ملقى على الأرض مقتولا، ولولا وجود رجال الشرطة والمباحث، كانوا قتلوه هو الآخر.

وأضاف: "اللي حصل في أخويا ده، زي اللي بيحصل في سوريا، احنا عمرنا ما شوفنا البشاعة دي في مصر، وبأشكر كل رجال المباحث، لأنهم بيجيبولنا حقنا".

وطالب بعمل جلسة قضائية عاجلة؛ للقصاص لأخيه، مضيفاِ: "حرام دول يبقوا مسلمين يعملوا في واحد مسلم كده، لازم حق أخويا يجيي".