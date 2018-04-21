تسجيل الدخول

الوطن

مصر للطيران: نخطط لنقل 70 ألف معتمر للسعودية خلال رمضان

منذ 23 دقيقة
كتب: أيمن حمزة
مصر للطيران: نخطط لنقل 70 ألف معتمر للسعودية خلال رمضان

مصر للطيران

صرح صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة أتمت استعداداتها كافة لاستقبال موسم عمرة رمضان وخدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لنقل 70 ألف معتمر إلى كل من جدة والمدينة المنورة هذا العام، في رحلات تبدأ مرحلة الذهاب بها 11 مايو القادم وتستمر حتى ٢ يونيو، على أن تبدأ أولى رحلات العودة 12 يونيو، وتنتهي في 30 من نفس الشهر.

ومن ناحيته، أضاف الطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن مصر للطيران اتخذت إجراءاتها كافة لتيسير سفر ووصول المعتمرين، بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة، ومن المخطط أن تسير الشركة إجمالي 617 رحلة جوية، تقلع 527 منها من القاهرة، بواقع 372 رحلة إلى جدة و155 رحلة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى 90 رحلة من مطار برج العرب إلى كل من جدة والمدينة المنورة.

أخبار متعلقة

"مصر للطيران" تعلن خصم 20% على خطوط أربيل حتى 30 إبريل

"مصر للطيران" تعلن خصم 20% على خطوط أربيل حتى 30 إبريل
"مصر للطيران" تطلق خدمة سداد تذاكر السفر عن طريق خدمة الإنترنت البنكي

"مصر للطيران" تطلق خدمة سداد تذاكر السفر عن طريق خدمة الإنترنت البنكي
تكليف خالد المحمودي برئاسة مستشفى مصر للطيران

تكليف خالد المحمودي برئاسة مستشفى مصر للطيران
الرقابة الإدارية تضبط شبكة بـ"مصر للطيران" و"الجمارك" لتهريب الأدوية

الرقابة الإدارية تضبط شبكة بـ"مصر للطيران" و"الجمارك" لتهريب الأدوية
"الرقابة الإدارية" تضبط موظفين بـ"مصر للطيران" والجمارك بـ"رشوة"

"الرقابة الإدارية" تضبط موظفين بـ"مصر للطيران" والجمارك بـ"رشوة"
رئيس "مصر للطيران": يجب وضع آليات لاستغلال السوق الإفريقي الواعد

رئيس "مصر للطيران": يجب وضع آليات لاستغلال السوق الإفريقي الواعد

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

فيديو| المسلماني: روسيا ستنشئ "محطة قمرية" تتفوق على إنجازات "أبولو"

فيديو| المسلماني: روسيا ستنشئ "محطة قمرية" تتفوق على إنجازات "أبولو"

مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة بإحدى الجمهوريات الروسية

مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة بإحدى الجمهوريات الروسية

عاطف مخاليف يمازح أحمد موسى بسبب مرتبات الوزراء: "الأستاذ بقى معارض!"

عاطف مخاليف يمازح أحمد موسى بسبب مرتبات الوزراء: "الأستاذ بقى معارض!"

"المحامين" تتثبت من صحة ملفات تجديد القيد لأعضائها لعام 2018

"المحامين" تتثبت من صحة ملفات تجديد القيد لأعضائها لعام 2018

زفاف "فلاحي" على مسرح "إبداع" بجامعة القاهرة

زفاف "فلاحي" على مسرح "إبداع" بجامعة القاهرة

اختيارات الوطن

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد "شو حلو" بلغة الإشارة

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

الأكثر قراءة

عاجل