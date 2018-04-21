مصر للطيران: نخطط لنقل 70 ألف معتمر للسعودية خلال رمضان

صرح صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة أتمت استعداداتها كافة لاستقبال موسم عمرة رمضان وخدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لنقل 70 ألف معتمر إلى كل من جدة والمدينة المنورة هذا العام، في رحلات تبدأ مرحلة الذهاب بها 11 مايو القادم وتستمر حتى ٢ يونيو، على أن تبدأ أولى رحلات العودة 12 يونيو، وتنتهي في 30 من نفس الشهر.

ومن ناحيته، أضاف الطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن مصر للطيران اتخذت إجراءاتها كافة لتيسير سفر ووصول المعتمرين، بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة، ومن المخطط أن تسير الشركة إجمالي 617 رحلة جوية، تقلع 527 منها من القاهرة، بواقع 372 رحلة إلى جدة و155 رحلة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى 90 رحلة من مطار برج العرب إلى كل من جدة والمدينة المنورة.