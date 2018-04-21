وكيل "صحة دمياط" يتفقد مستشفى ميت أبوغالب ويوجه بتوفير الاحتياجات

تفقد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، مستشفى ميت أبو غالب المركزي بدمياط، وكافة أقسامه، متحدثًا مع المترددين عليها وعن انطباعهم عن الخدمة الصحية بشكل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور سوزان الكيكي، مديرة الحضانات بمديرية الصحة، وجرى فحص سجلات الحضور والانصراف والقوة البشرية المتواجدة وعرض مؤشرات الأداء.

كما جرى حصر احتياجات المستشفى ميدانيا، مكلفًا المعاونين بتيسير كافة الاحتياجات، مشددًا على ضرورة التسهيل على المواطن وتقديم خدمة مميزة.