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الوطن

عمرو أديب: "لو مبارك نفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مكانش سقط"

منذ 17 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
عمرو أديب: "لو مبارك نفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مكانش سقط"

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة حاليا لو كانت قد تمت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكان الأمر اختلف تماما في الوقت الحالي، وربما استمر في الحكم و"مكانش سقط".

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية " أون إي"، أن مصر الأن تمر بالعديد من المعوقات خلال تبنيها لمنظومة الإصلاح الاقتصادي من مكافحة إرهاب لتيارات سياسية غير راضية عن الأوضاع في مصر، بالإضافة إلى الكثير من المطالب الفئوية.

وتابع: "مصر بقت عاملة زي اللاعب اللي بيمشي على الحبل وبينطط 3 كور وانت تقول الله ده جميل أوي لكن مش كده وبس ده فيه كمان 3 تحته بيضربوه بالرصاص ياعني منتهى الخطورة، هي دي مصر الوقت".

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