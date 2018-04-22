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الوطن

أمير صلاح الدين يروي موقفا طريفا حدث له في فرنسا

منذ 41 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
أمير صلاح الدين يروي موقفا طريفا حدث له في فرنسا

أمير صلاح الدين

روى الفنان أمير صلاح الدين، أحد المواقف الكوميدية التي حدثت له حينما توجه إلى فرنسا.

وقال صلاح الدين، خلال حواره مع الفنان بيومي فؤاد ببرنامج "بيومي أفندي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنه لا يجيد التحدث بالفرنسية أو الإنجليزية، مشيرا إلى أنه كان برفقة فنان ومخرجة شابة كانا يتحدثان الفرنسية نسبيا، وبالتالي كان يعتمد عليهما في مسألة التعامل مع الفرنسيين.

وأضاف أنه خلال تجولهما بشوارع فرنسا، كان الفرنسيون يتركون أصدقاءه ويتحدثون معه، ظنا منهم أنه فرنسي أو أنه قد يكون فرنسي من أصول إفريقية.

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