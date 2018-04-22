تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| ريهام سعيد تفاجئ القرموطي على الهواء وتهديه علبة شيكولاتة

منذ 53 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
بالصور| ريهام سعيد تفاجئ القرموطي على الهواء وتهديه علبة شيكولاتة

القرموطي وريهام سعيد

في أول ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة فاجأت ريهام سعيد الإعلامي جابر القرموطي في حلقة السبت من برنامجه "مانشيت القرموطي".

وأهدت القرموطي علبة شيكولاتة كشكر له على وقوفه بجانبها خلال أزمتها الأخيرة.

وقالت ريهام سعيد: "قولت يا رب لما أموت ولادي مش هيلاقوا فيديو عدل واحد بيتكلم عني".

وأهدت سعيد القرموطي طقم ملابس من ملابس نجلها "طارق"، وقالت: "أسوأ يوم في السجن يوم ما تيتو جه يزورني وقعدت أعيط قوي وقلت يعني إنتوا ملبسينه حلو وهو جاي يزورني في السجن وقولت أنا هدعي ربنا قوي إني أطلع".

وتابعت: "هقول لطارق لما يكبر كان فيه راجل محترم كان بيتكلم عن ماما".

وأصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض على ريهام سعيد بتهمة التحريض على خطف أطفال لتسجيل حلقة بعنوان "خطف الأطفال" وتم الحكم ببراءتها، وحصلت معدة البرنامج المتورطة على حكم بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ.

 

 

أخبار متعلقة

حيثيات براءة "ريهام سعيد": لم تثبت علاقتها بواقعة خطف الأطفال

حيثيات براءة "ريهام سعيد": لم تثبت علاقتها بواقعة خطف الأطفال
مصدر أمني: ريهام سعيد غادرت قسم النهضة بعد إنهاء الإجراءات

مصدر أمني: ريهام سعيد غادرت قسم النهضة بعد إنهاء الإجراءات

لماذا حصلت ريهام سعيد على البراءة؟
مصدر أمني: ريهام سعيد لم تصل إلى قسم شرطة النهضة حتى الآن

مصدر أمني: ريهام سعيد لم تصل إلى قسم شرطة النهضة حتى الآن
مصدر قضائي: النيابة تواصل فحص أوراق خروج ريهام سعيد

مصدر قضائي: النيابة تواصل فحص أوراق خروج ريهام سعيد
محامي ريهام سعيد لـ"الوطن": ننهي إجراءات الإفراج عنها وستخرج اليوم

محامي ريهام سعيد لـ"الوطن": ننهي إجراءات الإفراج عنها وستخرج اليوم
كواليس محاكمة ريهام سعيد في "خطف الأطفال".. انتهت بالبراءة

كواليس محاكمة ريهام سعيد في "خطف الأطفال".. انتهت بالبراءة
عاجل| براءة ريهام سعيد ومخرج "صبابا الخير" من التحريض على خطف الأطفال

عاجل| براءة ريهام سعيد ومخرج "صبابا الخير" من التحريض على خطف الأطفال
دفاع ريهام سعيد يعرض محادثات لموكلته.. والإعلامية: المحادثات تخصني

دفاع ريهام سعيد يعرض محادثات لموكلته.. والإعلامية: المحادثات تخصني
ريهام سعيد للمحكمة: "بقالي 15 سنة في الإعلام.. ووكيل النيابة شخط فيا"

ريهام سعيد للمحكمة: "بقالي 15 سنة في الإعلام.. ووكيل النيابة شخط فيا"

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

"التضامن": الأسر التي تملك أكثر من فدان لا تستحق "تكافل وكرامة"

"التضامن": الأسر التي تملك أكثر من فدان لا تستحق "تكافل وكرامة"

هل يمكن تقنين أوضاع مستخدمي "فيسبوك" لمواجهة الحسابات المستعارة؟

هل يمكن تقنين أوضاع مستخدمي "فيسبوك" لمواجهة الحسابات المستعارة؟

أحمد شيبة عن كلمات أغنية "يعلم ربنا" بعد نجاحها: "جاتلي هدية"

أحمد شيبة عن كلمات أغنية "يعلم ربنا" بعد نجاحها: "جاتلي هدية"

بالصور| ريهام سعيد تفاجئ القرموطي على الهواء وتهديه علبة شيكولاتة

بالصور| ريهام سعيد تفاجئ القرموطي على الهواء وتهديه علبة شيكولاتة

وكيل "خطة النواب" ينفي تقليل الدعم في الموازنة الجديدة

وكيل "خطة النواب" ينفي تقليل الدعم في الموازنة الجديدة

اختيارات الوطن

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد "شو حلو" بلغة الإشارة

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

الأكثر قراءة

عاجل