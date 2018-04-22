بالصور| ريهام سعيد تفاجئ القرموطي على الهواء وتهديه علبة شيكولاتة

في أول ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة فاجأت ريهام سعيد الإعلامي جابر القرموطي في حلقة السبت من برنامجه "مانشيت القرموطي".

وأهدت القرموطي علبة شيكولاتة كشكر له على وقوفه بجانبها خلال أزمتها الأخيرة.

وقالت ريهام سعيد: "قولت يا رب لما أموت ولادي مش هيلاقوا فيديو عدل واحد بيتكلم عني".

وأهدت سعيد القرموطي طقم ملابس من ملابس نجلها "طارق"، وقالت: "أسوأ يوم في السجن يوم ما تيتو جه يزورني وقعدت أعيط قوي وقلت يعني إنتوا ملبسينه حلو وهو جاي يزورني في السجن وقولت أنا هدعي ربنا قوي إني أطلع".

وتابعت: "هقول لطارق لما يكبر كان فيه راجل محترم كان بيتكلم عن ماما".

وأصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض على ريهام سعيد بتهمة التحريض على خطف أطفال لتسجيل حلقة بعنوان "خطف الأطفال" وتم الحكم ببراءتها، وحصلت معدة البرنامج المتورطة على حكم بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ.