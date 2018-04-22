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الوطن

أحمد شيبة عن كلمات أغنية "يعلم ربنا" بعد نجاحها: "جاتلي هدية"

منذ 44 دقيقة
كتب: محمود البدوي
أحمد شيبة عن كلمات أغنية "يعلم ربنا" بعد نجاحها: "جاتلي هدية"

أحمد شيبة

أعرب الفنان الشعبي أحمد شيبة، عن سعادته البالغة بنجاح أغنية "يعلم ربنا"، في مسلسل "نسر الصعيد"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، موجهًا الشكر لكل من شارك في إخراج الأغنية بالشكل الذي حقق نجاحا كبيرا.

وأضاف "شيبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة": "نجاح الأغنية دي كرم من عند ربنا، والأغنية بها حالة صداقة كبيرة بين المؤلف والملحن ومحمد رمضان، وكان عندي إحساس بأن الأغنية هتنجح".

وتابع: "الأغنية دي جاتلي هدية، ولما سمعها محمد رمضان أصر إنها تكون موجودة في المسلسل بتاعه، وقال لي كلماتها جميلة".

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