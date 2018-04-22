"التضامن": الأسر التي تملك أكثر من فدان لا تستحق "تكافل وكرامة"

قالت الدكتورة نيفين القباج، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 10 ملايين فرد بما يعادل 2.3 مليون أسرة، موضحًا أن هناك شروطا وضوابط للحصول على معاش التكافل والكرامة.

وأضاف "القباج"، خلال حوارها في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن هناك حالة بحاجة إلى رعاية اجتماعية وأسر فقيرة لا تحصل على معاش من الدولة فهم الأولى بالتكافل والكرامة.

وأوضح أن المواطنين الذين يتم رفضهم لديهم حيازة زراعية أكثر من فدان، وأسر أولادها في مدارس خاصة مصاريفها أكثر من 5 آلاف جنيه، ومن يملك سيارة أحدث من موديل 2000، مؤكدة أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية في أثناء البحث والتحقيق من البيانات.