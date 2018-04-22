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الوطن

بعد تعامل الشرطة السعودية معها.. 10 معلومات عن الطائرة "درون"

منذ 39 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
بعد تعامل الشرطة السعودية معها.. 10 معلومات عن الطائرة "درون"

طائرة بدون طيار

قال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، إنه عند الساعة السابعة و50 دقيقة مساء أمس، لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع "درون" دون أن يكون مصرحًا بذلك مما اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص.

وتستعرض "الوطن" أبرز 10 معلومات عن الطائرة "درون":

1- طائرة توجه عن بعد أو تبرمج مسبقا لطريق تسلكه.

2- أول التجارب العملية كانت في إنجلترا سنة 1917 وقد تم تطوير هذه الطائرة دون طيار سنة 1924 كأهداف متحركة للمدفعية.

3- أول استخدام لها عمليا في حرب فيتنام.

4- أول مشاركة فعالة لها كانت في معركة سهل البقاع بين سوريا وإسرائيل.

5- تقوم وكالة Noaa لعلوم الأرصاد باستخدام الطائرة دون طيار لتقليل المخاطر عن طريق اتصالها بالأقمار الصناعية وتقيس سرعة الرياح والحرارة كل نصف ثانية.

6- تستخدم الطائرات دون طيار في مكافحة النيران بحيث يحدد لها القمر الصناعي الإحداثيات ويتم توجيهها لإطفاء الحريق وتحدد هذه وتقلل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطيار.

7- في عام 2000 كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحتكر صناعة وتطوير الطائرات دون طيار.

8- تعمل السويد وأسبانيا واليونان وإيطاليا وسويسرا وفرنسا على برنامج بحثي مشترك لصناعة طائرة حربية دون طيار عالية التقنية.

9- صمم مجموعة من الباحثين في جامعة وهران أول نموذج لطائرة دون طيار جزائرية 100%، وهذا كرد فعل على رفض الولايات المتحدة بيع الجزائر هذا النوع من الطائرات.

10 - الطراز "إكس - 45" هو أحدث الطائرات دون طيار ومن المتوقع أن يتم استخدامها في القتال الجوي في المستقبل وسوف يتم التحكم فيها عن طريق الأقمار الصناعية.

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