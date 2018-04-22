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الوطن

إلهام شاهين مهاجمة الجامعة العربية: "عملت إيه سوريا؟"

منذ 4 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
إلهام شاهين مهاجمة الجامعة العربية: "عملت إيه سوريا؟"

إلهام شاهين

هاجمت الفنانة إلهام شاهين الجامعة العربية بسبب موقفها مما يحدث في سوريا.

وأضافت شاهين، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم": "سوريا مقعدها خالي في الجامعة العربية رغم أن مقعدها موجود في الأمم المتحدة يعني موجودة في الأمم المتحدة ومش موجودة في الجامعة العربية".

وتابعت مستنكرة: "ليه عملت إيه سوريا وإيه العقوبات اللي عليهم وعشان إيه ناس بتدافع عن بلدها وحقها وكل بلد حرة في شأنها الداخلي لكن نبعت لها 40 جنسية يحاربوهم وياخدوا أسلحة ويضربوهم".

 

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