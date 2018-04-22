تسجيل الدخول

الوطن

الحزب الحاكم في الجزائر يكرر دعوة بوتفليقة للترشح لولاية خامسة

اليوم AM 06:01
كتب: أ ف ب
الحزب الحاكم في الجزائر يكرر دعوة بوتفليقة للترشح لولاية خامسة

بوتفليقة

جدّد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر السبت مناشدته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، وذلك على الرغم من الحالة الصحية للرئيس البالغ الحادية والثمانين.

وقال جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الذي يرأسه بوتفليقة خلال لقاء السبت في ولاية الجلفة "هذه المناشدة هي من أجل الاستمرارية وبغية أن تكون البلاد في أمان ولفائدة الأجيال الصاعدة".

وفي السابع من أبريل، كان ولد عباس قد وجّه خلال لقاء حضره نواب ووزراء، دعوة لبوتفليقة إلى "الاستمرار في مهمته" التي بدأها في العام 1999.

وقال ولد عباس وقتذاك إنّ "700 ألف مناضل من الحزب وملايين المتعاطفين والمحبين يترجون الرئيس للاستمرار في مهمته، والكلمة الاخيرة تعود له".

وفي الخامس عشر من أبريل، أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أنه "سيكون سعيدا" لو استمر بوتفليقة في الحكم.

ومنذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 أصبح بوتفليقة مقعدا على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام، رغم أن صحته تحسنت قليلا وعاد للظهور بين حين وآخر في مناسبات وطنية كعيد الاستقلال، أو عند ترؤسه مجلس الوزراء وخلال لقاء رؤساء ومسؤولين أجانب، من دون ان يسمع صوته.

وفي ظهور نادر خلال الآونة الأخيرة، قام بوتفليقة المريض بتدشين مسجد ومحطة مترو بوسط العاصمة الجزائرية، ما جعل الصحف تتساءل أن كان هذا الظهور "وداعا للجزائريين" قبل سنة من انتهاء ولايته أو "طلبا لولاية خامسة".

وصل بوتفليقة إلى الحكم في أبريل 1999 خلفا للرئيس اليامين زروال، ثم أعيد انتخابه في 2004 لولاية ثانية.

وكان يفترض أن يغادر السلطة في 2009 باعتبار أن الدستور لا يسمح إلا بولايتين إلا أنه قام بتغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة ثم رابعة.

واعتبرت أحزاب في المعارضة أن ترشحه لولاية رابعة في 2014 كان غير دستوري لأنه "غير مؤهل" من الناحية الصحية، بخاصة أن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة تتطلب مجهودا كبيرا للقيام بها.

أخبار متعلقة

رئيس الوزراء الجزائري: قدرة بوتفليقة الصحية ليست كما كانت في 2008

رئيس الوزراء الجزائري: قدرة بوتفليقة الصحية ليست كما كانت في 2008
الجزائر.. "حزب جبهة التحرير" يطالب بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة

الجزائر.. "حزب جبهة التحرير" يطالب بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة
بوتفليقة يبعث ببرقية تهنئة للسيسي لفوزه بفترة رئاسة ثانية

بوتفليقة يبعث ببرقية تهنئة للسيسي لفوزه بفترة رئاسة ثانية
أردوغان يلتقي بوتفليقة في الجزائر

أردوغان يلتقي بوتفليقة في الجزائر
بوتفليقة: الجزائر أضحت آمنة رغم الوضع الخطير في الجوار

بوتفليقة: الجزائر أضحت آمنة رغم الوضع الخطير في الجوار
الجزائر: الحزب الحاكم يتبرأ من لجنة لدعم الولاية الخامسة لـ"بوتفليقة"

الجزائر: الحزب الحاكم يتبرأ من لجنة لدعم الولاية الخامسة لـ"بوتفليقة"
حزبا بوتفليقة ورئيس الوزراء في الجزائر يتصدران الانتخابات المحلية

حزبا بوتفليقة ورئيس الوزراء في الجزائر يتصدران الانتخابات المحلية
الرئاسة الجزائرية تنفي رغبة بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة عام 2019

الرئاسة الجزائرية تنفي رغبة بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة عام 2019
"بوتفليقة": على الجيش الجزائري أن يبقى بعيدا عن السياسية

"بوتفليقة": على الجيش الجزائري أن يبقى بعيدا عن السياسية
"بوتفليقة" يدعو وسائل الإعلام إلى الدفاع عن المصالح العليا للجزائر

"بوتفليقة" يدعو وسائل الإعلام إلى الدفاع عن المصالح العليا للجزائر

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

بدء تشريح جثمان فادي البطش عقب اغتياله في ماليزيا

بدء تشريح جثمان فادي البطش عقب اغتياله في ماليزيا

أشرف زكي عن سبب استقالته: "الناس فاكرة إني أنا اللي بوزع الأدوار"

أشرف زكي عن سبب استقالته: "الناس فاكرة إني أنا اللي بوزع الأدوار"

إلهام شاهين مهاجمة فجر السعيد: "الجمال مش حقن النفخ.. العبي بعيد"

إلهام شاهين مهاجمة فجر السعيد: "الجمال مش حقن النفخ.. العبي بعيد"

الحزب الحاكم في الجزائر يكرر دعوة بوتفليقة للترشح لولاية خامسة

الحزب الحاكم في الجزائر يكرر دعوة بوتفليقة للترشح لولاية خامسة

إلهام شاهين: "السوشيال ميديا بقت مقلب زبالة"

إلهام شاهين: "السوشيال ميديا بقت مقلب زبالة"

اختيارات الوطن

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد "شو حلو" بلغة الإشارة

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

الأكثر قراءة

عاجل