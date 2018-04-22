أشرف زكي عن سبب استقالته: "الناس فاكرة إني أنا اللي بوزع الأدوار"

حل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا ضيفين على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "بوضوح" المذاع عبر فضائية "الحياة".

واستنكر "زكي" ما يتم تداوله عن توزيعه للأدوار المختلفة باعتباره نقيب للممثلين قائلاً: "ده بيقولوا بيجيبوا ماجدة زكي عشان أخوها وهرد أقول إيه؟".

وتابع: "فيه اتهامات مجهزة بتطلع في أي وقت ومبقاش بيفرق معايا وبقيت بقوم بدوري بس".

وعن سبب تقدمه باستقالته من منصبه كنقيب للممثلين: "أنا هقولك سببين، أول سبب إن الناس فاهمة إن الأرزاق عندي أنا وإن أنا معايا شنطة وأنا اللي قاعد بوزع الأدوار".

واستطرد: "متحملونيش حاجة والحكاية دي بتؤلمني جدًا وأنا مقدرش أتدخل في شغل منتج أو مخرج وناس كتير مؤمنة بده".

وأضاف: "واضح إننا بعد الثورة قاموس اللغة اختفى ولو عايز تاخد مني حاجة خدها مني بالحب، ولكن بقى فيه لغة تانية من قلة زي لغة فيها يا أخفيها وأنا مش حمل إنك تقول إني بقطع لك رزقك عشان كده أنا أخدت قرار بالاستقالة".