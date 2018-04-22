"السكة الحديد": انتظام حركة القطارات ولا توجد حوادث أو أعطال

أكد المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انتظام حركة تشغيل مسير القطارات، اليوم، في جميع خطوط الهيئة، وأن الحركة تعمل بصورة منتظة وطبيعية، باستثناء بعض التهديات في المواقع التي تجرى فيها أعمال صيانة، وتجديد السكك وتحديث نظم الإشارات ضمن خطة تطوير الهيئة في إعادة تأهيل السكك والإشارات وتطوير البنية الأساسية.

وقال سالم، لـ"الوطن"، إنه يتابع على مدار اليوم حركة مسير القطارات لحظة بلحظة مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات، ولم تسجل أي أعطال أو حوادث، منذ صباح اليوم.