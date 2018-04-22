وكيل "صحة شمال سيناء" يتفقد العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام

تفقد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام رافقه خلالها، الدكتور محمود فتحي مدير المستشفى، والدكتور أشرف حنفي مدير العيادات الخارجية، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد الدكتور عربي، جميع أقسام العيادات الخارحية بما في ذلك عيادة تنظيم الأسرة، واطلع على الإحصائيات اليومية والشهرية، للمترددين على العيادات، كما مر على قسم الخدمة الاجتماعية، وأوصى رئيس القسم بمراعاة الحالات الإنسانية ومراعاة الظروف المادية للمرضى، والذين لا يستطيعون دفع قيمة الخدمات الطبية من تحاليل وأشعة وخلافه.

كما مر على أساتذة الجامعات المصرية من أطباء البروتوكول الطبي مختلف التخصصات، والذين يحضرون أسبوعيا للمستشفى ورحب بهم، وأثنى على أدائهم لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.