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الوطن

فرقة السويس لمسرح الشارع تحصد الدرع الذهبية بمهرجان بغداد الدولي

منذ 47 دقيقة
كتب: محمد مقلد
فرقة السويس لمسرح الشارع تحصد الدرع الذهبية بمهرجان بغداد الدولي

فرقة السويس الفائزة بالمركز الأول

فازت فرقة السويس لمسرح الشارع التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة السويس، بجائزة الدرع الذهبي بمهرجان بغداد الدولي لمسرح الشارع، مناصفة مع دولة تونس الشقيقة.

الجدير بالذكر أن المهرجان قدم عروضاً فنية متنوعة وتجارب ثرية لعدد 9 فرق لبلاد عربية وقد لاقى العرض المصري "حنة سويسي" تجاوباً رائعاً وكبيراً زاد من استحسان الجامهير من المشاهدين والفنانين والنقاد والجالية المصرية بالعراق الشقيق، وقد بدأ المهرجان من يوم 19 إبريل الحالي وحتى اليوم 22 إبريل ٢٠١٨م واستمر  لمدة ثلاثة أيام، وأسدل الستار فى الختام بتوزيع الدروع والجوائز على الفرق المشاركة.

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