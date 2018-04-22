"الجسر العربي للملاحة": الأحداث السياسية لن تؤثر على مستوى التشغيل

أكد اللواء يسرى الأخرس، نائب رئيس الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والمملكة الأردنية والعراق، أن تراجع إيرادات خط "نويبع - العقبة" والأحداث السياسية الجارية لن يكون لها أي تأثير على التشغيل.

وقال الأخرس، على هامش اجتماع الشركة السنوى بالأردن، لـ"الوطن"، إن الحكومات المشتركة في الجسر لن تسمح نهائيا بتوقف الخط، وأن العمل عليه أولوية للربط بين الدول العربية، وتسهيل انتقال العمالة المصرية إلى الخليج وتسهيل انتقال التجارة المصرية والعربية بين كل الدول.

وأفاد الأخرس، بأن الخط شهد تراجعًا كبيرًا في أعداد الركاب بسبب الأحداث السياسية الجارية بالمنطقة العربية، ومع ذلك هناك التزام مشدد من الحكومات المشاركة في الجسر العربي، لاستمرار الخط بأعلى مستوى لخدمة المسافرين بين مصر والأردن والقادمين من آسيا العربية إلى إفريقيا العربية.