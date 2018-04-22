تسجيل الدخول

الوطن

"الجسر العربي للملاحة": الأحداث السياسية لن تؤثر على مستوى التشغيل

منذ 51 دقيقة
كتب: الأردن- توفيق شعبان
"الجسر العربي للملاحة": الأحداث السياسية لن تؤثر على مستوى التشغيل

اللواء يسري الأخرس نائب رئيس الجسر العربى للملاحة

أكد اللواء يسرى الأخرس، نائب رئيس الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والمملكة الأردنية والعراق، أن تراجع إيرادات خط "نويبع - العقبة" والأحداث السياسية الجارية لن يكون لها أي تأثير على التشغيل.

وقال الأخرس، على هامش اجتماع الشركة السنوى بالأردن، لـ"الوطن"، إن الحكومات المشتركة في الجسر لن تسمح نهائيا بتوقف الخط، وأن العمل عليه أولوية للربط بين الدول العربية، وتسهيل انتقال العمالة المصرية إلى الخليج وتسهيل انتقال التجارة المصرية والعربية بين كل الدول.

وأفاد الأخرس، بأن الخط شهد تراجعًا كبيرًا في أعداد الركاب بسبب الأحداث السياسية الجارية بالمنطقة العربية، ومع ذلك هناك التزام مشدد من الحكومات المشاركة في الجسر العربي، لاستمرار الخط بأعلى مستوى لخدمة المسافرين بين مصر والأردن والقادمين من آسيا العربية إلى إفريقيا العربية.

 

أخبار متعلقة

ميناء نويبع يستعد لاستقبال 277 راكبا و28 سيارة تصدير اليوم

ميناء نويبع يستعد لاستقبال 277 راكبا و28 سيارة تصدير اليوم
ميناء نويبع يستعد لاستقبال سفينتين على متنهما 204 ركاب

ميناء نويبع يستعد لاستقبال سفينتين على متنهما 204 ركاب
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والتوأمة بين مينائي نويبع والعقبة الأردني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والتوأمة بين مينائي نويبع والعقبة الأردني
اليوم.. ميناء نويبع يستقبل 195 راكبا و9 "برادات"

اليوم.. ميناء نويبع يستقبل 195 راكبا و9 "برادات"

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

ميناء نويبع: وصول وسفر 1076 راكبا ومعتمرا خلال يومين

ميناء نويبع: وصول وسفر 1076 راكبا ومعتمرا خلال يومين

بالصور| رئيس "أبورديس" بجنوب سيناء يتفقد السنترال العام بالمدينة

بالصور| رئيس "أبورديس" بجنوب سيناء يتفقد السنترال العام بالمدينة

رحيل فيرن تروير.. أشهر أقزام السينما الأمريكية

رحيل فيرن تروير.. أشهر أقزام السينما الأمريكية

عاجل| ارتفاع ضحايا تفجير كابول إلى 12 قتيلا و57 مصابا

عاجل| ارتفاع ضحايا تفجير كابول إلى 12 قتيلا و57 مصابا

خبير بمركز الأهرام: الضربة العسكرية على سوريا كانت بالاتفاق مع موسكو

خبير بمركز الأهرام: الضربة العسكرية على سوريا كانت بالاتفاق مع موسكو

اختيارات الوطن

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

درس زراعة لسكان السيدة عائشة: بإيدنا نخليها جنة

درس زراعة لسكان السيدة عائشة: بإيدنا نخليها جنة

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

كورس «تفريغ نفسى» لعلاج المكتئبين: صوّتوا.. عيّطوا.. اصرخوا

كورس «تفريغ نفسى» لعلاج المكتئبين: صوّتوا.. عيّطوا.. اصرخوا

الأكثر قراءة

عاجل