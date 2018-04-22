خبير بمركز الأهرام: الضربة العسكرية على سوريا كانت بالاتفاق مع موسكو

قال الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي، إنه يستبعد الحرب الشاملة بين إيران وإسرائيل، حيث تحكم الساحة السورية بالمشهد الروسي والأمريكي.

وأضاف الطاهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، أن الأمور في سوريا ستظل على الوضع الراهن، معلقا بأن الضربة الأخيرة علي سوريا كانت محسوبة، وتم التوافق عليها مع روسيا، بحيث لا تؤثر على المواقع الروسية في سوريا.

وتابع الطاهر، أن القوات الروسية عندما تواجدت بقوة في سوريا منذ 2015، توجه نيتنياهو إلى موسكو للاتفاق مع بوتين، مشيرا إلى أن هناك بعض المناوشات التي تقع بين إسرائيل وإيران ما بين قصف إسرائيل لقاعدة إيرانية أو ضرب إيران لطائرة إسرائيلية دون طيار، كنوع من تبادل الرسائل واستعراض القومة وليست القوة العنيفة.

وأكد أن الوضع في سوريا سيقف أمام المرحلة الراهنة بعض المناوشات بين الدول، حيث يحكم الشق العسكري برؤية عسكرية أمريكية وروسية، مشيرا إلى أنه عند دخول تركيا عفرين كان هناك اعتراض روسي.