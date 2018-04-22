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الوطن

"العربي للملاحة": الجسر هدفه زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول المغرب

منذ 32 دقيقة
كتب: الاردن- توفيق شعبان
"العربي للملاحة": الجسر هدفه زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول المغرب

اللواء يسري الأخرس نائب رئيس الجسر العربى للملاحة

قال اللواء يسري الأخرس، نائب رئيس الجسر العربي للملاحة المملوكة لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية والعراق، إن الجسر العربي يعمل على توثيق الروابط الأخوية في الوطن العربي.

وأشار الأخرس، في تصريح لـ"الوطن" على هامش اجتماع الشركة السنوي بالأردن، إلى زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر ودول المغرب العربي من جهة، وحركة التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج العربي من جهة أخرى، حيث تنقل المنتوجات الزراعية والبضائع باستخدام البرادات والشاحنات عبر خط "نويبع - العقبة"، مؤكدا أنه تم نقل مليون شاحنة من عام 1988 حتى 2017.

وأوضح أن الجسر العربي للملاحة يسهم بشكل كبير في تطوير الموانئ بنويبع والعقبة نظرا لزيادة نشاط الشركة التشغيلي، مضيفا: "نعمل على تنمية اقتصاديات الدول المؤسسة من خلال الأرباح الموزعة والبدلات والرسوم ومقابل الانتفاع لمؤسسات الموانئ وتشجيع التجارة".

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