اليوم.. "النقض" تنظر طعن متهمي "اللجان النوعية" و "أحداث بني سويف"

تنظر محكمة النقض، اليوم، طعن 22 متهما على إدارجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية بموجب اتهامهم في قضية اللجان النوعية لجماعة الإخوان.

كما تنظر المحكمة، اليوم، طعن 14 متهما في قضية أحداث بني سويف على قرار إدراجهم بذات القوائم.

ويطالب المدرجون على قوائم الإرهاب في طعنهم، محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات.

ونظرت محكمة النقض خلال أبريل الجاري عددا من الطعون على قرارات الإدراج بقوائم الشخصيات الإرهابية، قبلت بعضهم مثل قضية "ولاية سيناء" ورفضت طعونا أخرى مثل طعن المحكوم عليهم في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وأجلت بعض الطعون مثل طعن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة.