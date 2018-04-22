نائب يتقدم بطلب استعجال لرئيس البرلمان لمناقشة قانون الصناديق الخاصة

تقدم النائب هشام والى بطلب استعجال إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بشأن سرعة نظر مشروع قانون تعديل قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة ومشروع القانون بشأن تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة.

وأضاف "والي"، في بيان، أنه كان قد تقدم بهذين القانونين بشأن الصناديق الخاصة منذ عامين، وتمت مناقشتهما بلجنة الخطة والموازنة، وانتهى الأمر إلى إعداد تقرير من جانب اللجنة، لكن لم يحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي بدورها ستحوله إلى الجلسة العامة تمهيدًا لإقراره.

وأكد أن هناك ضرورة ملحة وعاجلة، لمناقشة وإصدار القانونين، مطالبًا عبدالعال بالتدخل والموافقة على طلب الاستعجال وسرعة المناقشة، لا سيما وأن توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحالة الاقتصادية تحتاج إلى إصدارهما وفي أسرع وقت.