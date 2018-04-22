اليوم.. صرف كوبون "الألومنيوم العربية"

تقرر صرف كوبون الألومنيوم العربية اليوم الأحد، بواقع 0.750 جنيه للسهم.

جدير بالذكر أن نهاية الحق في كوبون الشركة لحامل السهم حتى جلسة 17 أبريل 2018.

وقالت الألومنيوم العربية، إن الجمعية العامة العادية أقرت مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2017، بقيمة 4.23 مليون جنيه على المساهمين، بواقع 75 قرشاً للسهم الواحد.

جدير بالذكر أن القوائم المالية للشركة أظهرت تراجعا في الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 62.7% لتصل لـ5.04 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 13.51 مليون جنيه قبل عام.