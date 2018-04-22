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الوطن

اليوم.. صرف كوبون "الألومنيوم العربية"

منذ 7 دقيقة
كتب: عبد العزيز المصري
اليوم.. صرف كوبون "الألومنيوم العربية"

البورصة

تقرر صرف كوبون الألومنيوم العربية اليوم الأحد، بواقع 0.750 جنيه للسهم.

جدير بالذكر أن نهاية الحق في كوبون الشركة لحامل السهم حتى جلسة 17 أبريل 2018.

وقالت الألومنيوم العربية، إن الجمعية العامة العادية أقرت مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2017، بقيمة 4.23 مليون جنيه على المساهمين، بواقع 75 قرشاً للسهم الواحد.

جدير بالذكر أن القوائم المالية للشركة أظهرت تراجعا في الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 62.7% لتصل لـ5.04 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 13.51 مليون جنيه قبل عام. 

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