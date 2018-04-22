والي: تخصيص جناح لعرض منتجات أهالي سيناء في معرض الحرف اليدوية

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تهتم بدعم الحرف اليدوية ودعم أصحابها للاستمرار فيها، فضلا عن تنظيم معارض سواء في العاصمة أو المحافظات لدعم أصحاب هذه الحرف.

وأوضحت الوزيرة، خلال فعاليات مؤتمر عقدته بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين لإعلان تفاصيل تنظيم معرض التصميم والحرف اليدوية بشعار "تصميمات يدوية بروح عصرية": نهتم بتحول القائمين على الحرف اليدوية إلى الانخراط في العمل الرسمي عبر سجل تجاري والتوسع في نشاطه.

ولفتت إلى تخصيص جناح لعرض منتجات شمال سيناء في معرض الحرف اليدوية المقترع تنظيمه من 2 حتى 5 مايو المقبل، حيث يوجد أكثر من ألف أسرة تشارك في العمل، موضحة أن الوزارة تعمل على دعمهم للاستمرار في العمل والإنتاج، ويعرض المعرض تصميمات الحرف اليدوية على مساحة قدرها ألفي متر لمدة 4 أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأضافت: نسعى لتنظيم معارض دائمة تكتسب سمعه طيبة، كما نسعى لدعم الجمعيات الجادة، مشيرة إلى إقامة على هامش المعرض ورش عمل ومحاضرات تقدم معلومات مهمة لرفع قدرات القائمين على الحرف اليدوية بالتعاون مع وزارة الصناعة والمجلس التصديري.