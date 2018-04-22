وكيل "موازنة النواب": الحكومة تدرس قانون جديد للتأمينات الاجتماعية

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان يعي جيدًا معاناة أصحاب المعاشات، ويتمنى أن تسمح الإمكانيات لمساعدتهم، مشيرًا إلى أن أرقام المعاشات هزلية في ظل زيادة الالتزامات الأسرية وارتفاع أسعار المعيشة.

وأضاف في تصريحات له، أن أصحاب المعاشات ظلموا طوال الـ40 عامًا الماضيين، والحكومة عاكفة على دراسة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يجعل المعاشات 80% من آخر دخل للموظفين.

وكشف أن الموازنة الحالية بها احتياطي يُمكن الحكومة الحالية أو أي حكومة جديدة من تنفيذ أي حكم نهائي لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن المعاشات تؤخذ من الصناديق الخاصة بها، ولكن الحكومة ملتزمة بدفع مساهمة لأصحاب المعاشات لاستكمال مبالغ المعاشات الخاصة بهم.