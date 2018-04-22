تسجيل الدخول

الوطن

مصدر بـ"الكهرباء": انخفاض نسب الأعطال بـ"توزيع جنوب القاهرة"

منذ 25 دقيقة
كتب: سلامة عامر
مصدر بـ"الكهرباء": انخفاض نسب الأعطال بـ"توزيع جنوب القاهرة"

حسام عفيفي

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نسب الأعطال انخفضت عن الأعوام السابقة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بسبب رفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية للتيار.

وأشار المصدر، لـ"الوطن"، إلى أن الشركة أعدت مراجعة شاملة لكل الخطوط والأكشاك وأعمال الصيانة اللازمة، ما أدى إلى تحسن في الخدمة المقدمة للمشتركين بالمناطق التابعة للشركة.

يذكر أن نطاق عمل شركة جنوب القاهرة يمتد إلى عدد من المناطق تتضمن "كرداسة والمنصورية والواحات وأوسيم ووردان ومنشآة القناطر والصف والعياط وأطفيح وأبو النمرس والحوامدية والبدرشين".

أخبار متعلقة

"كهرباء حي الجمرك بالإسكندرية" تستكمل أعمال الصيانة بنطاق الحي

"كهرباء حي الجمرك بالإسكندرية" تستكمل أعمال الصيانة بنطاق الحي
"المرور" تعلن انتهاء أعمال الصيانة في كوبري أكتوبر

"المرور" تعلن انتهاء أعمال الصيانة في كوبري أكتوبر
كهرباء "الجمرك" بالإسكندرية تتابع أعمال الصيانة بنطاق الحي

كهرباء "الجمرك" بالإسكندرية تتابع أعمال الصيانة بنطاق الحي
قطع التيار الكهربي عن مناطق سكنية بنطاق زفتى لإجراء أعمال الصيانة

قطع التيار الكهربي عن مناطق سكنية بنطاق زفتى لإجراء أعمال الصيانة
مطار القاهرة يعلن تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بسبب أعمال الصيانة

مطار القاهرة يعلن تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بسبب أعمال الصيانة

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

القرصان الأقوى على مر العصور.. بائعة هوى سيطرت على 80 ألف سفينة

القرصان الأقوى على مر العصور.. بائعة هوى سيطرت على 80 ألف سفينة

عاجل| الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

عاجل| الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

صدام حسين يتسبب في إلغاء حفل غنائي بالكويت

صدام حسين يتسبب في إلغاء حفل غنائي بالكويت

استمرار عرض "الغولة" في بيت ثقافة الفشن حتى 27 أبريل

استمرار عرض "الغولة" في بيت ثقافة الفشن حتى 27 أبريل

عميد "الكونسيرفتوار" يترأس لجنة تحكيم إبداعات "أولادنا"

عميد "الكونسيرفتوار" يترأس لجنة تحكيم إبداعات "أولادنا"

اختيارات الوطن

دماء الطفل أيوب تروي زهرة.. ريشة "أبوشتية" توثق بطولة "شهداء العودة"

دماء الطفل أيوب تروي زهرة.. ريشة "أبوشتية" توثق بطولة "شهداء العودة"

جريمة في مسجد

جريمة في مسجد "العمدة": العثور على طفلة مذبوحة في حمام مسجد بأوسيم في الجيزة

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

الأكثر قراءة

عاجل