مصدر بـ"الكهرباء": انخفاض نسب الأعطال بـ"توزيع جنوب القاهرة"

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نسب الأعطال انخفضت عن الأعوام السابقة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بسبب رفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية للتيار.

وأشار المصدر، لـ"الوطن"، إلى أن الشركة أعدت مراجعة شاملة لكل الخطوط والأكشاك وأعمال الصيانة اللازمة، ما أدى إلى تحسن في الخدمة المقدمة للمشتركين بالمناطق التابعة للشركة.

يذكر أن نطاق عمل شركة جنوب القاهرة يمتد إلى عدد من المناطق تتضمن "كرداسة والمنصورية والواحات وأوسيم ووردان ومنشآة القناطر والصف والعياط وأطفيح وأبو النمرس والحوامدية والبدرشين".