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الوطن

صدام حسين يتسبب في إلغاء حفل غنائي بالكويت

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
صدام حسين يتسبب في إلغاء حفل غنائي بالكويت

صورة أرشيفية

ألغت وزارة الإعلام الكويتية، الترخيص لحفل غنائي، كان من المفترض أن يحييه مطربان عراقيان؛ وذلك بعد معرفتها، بأنهما سبق أن تغنيا بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وذكرت صفحة "المجلس" الإخبارية الكويتية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "تم إلغاء الحفل الذي كانت شركة خاصة تعتزم إقامته في الكويت، وذلك بعد نشر مقطع فيديو للمطربين، رعد وميثاق "التوأم"، وهما يتغنيان بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

يذكر، أن أغاني "رعد وميثاق" حققت انتشارا كبيرا في الخليج، ومشاهدات بالملايين على "يوتيوب".

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