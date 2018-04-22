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الوطن

وزير البترول يستقبل المفوض الأوروبي للطاقة بمطار القاهرة

منذ 27 دقيقة
كتب: شادي أحمد
وزير البترول يستقبل المفوض الأوروبي للطاقة بمطار القاهرة

وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمطار القاهرة ميجيل أرياس كانيت المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ في مستهل زيارته للقاهرة، والتي جاءت بناء على دعوة الوزير خلال زيارته العاصمة البلجيكية بروكسل نهاية العام الماضي، لدعم الحوار بين الجانبين الأوروبي والمصري حول التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة.

وأوضح الوزير، أن زيارة المفوض الأوروبي لمصر تأتي ضمن الحوار المستمر بين مصر والاتحاد للتعاون في مجال الطاقة التي تعد أهم دعائم التنمية الاقتصادية، مؤكداً على أن الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي لمصر ولقطاع البترول بصفة خاصة في العديد من المجالات، ويتابع عن كثب ما تنفذه مصر من خطط متكاملة لإصلاح قطاع الطاقة وإعادة تأهيله بقوة لخدمة أهداف التنمية المستدامة التي تعمل القيادة السياسية والحكومة على تحقيقها.

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